В благоустройство Аптекарского сада в Тобольске вложат 226 миллионов рублей. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тобольске благоустроят Аптекарский сад, находящий в центре города. На эти цели местная мэрия готова выложить более 226 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что часть выделенных из бюджета денег потратят уже в этом году, остальные – в следующем. Вообще же работы должны быть завершены до лета 2022 года.

Фото - личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети.

Подрядчику, которого ищет департамент городской среды администрации Тобольска, надо будет создать сети водоотведения и газоснабжения, ливневую канализацию, провести земляные и озеленительные работы. Кроме того, следует установить систему видеонаблюдения и звуковой трансляции, а также ограждения и фонари.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в саду появятся современные детские игровые комплексы, зона для занятия спортом, место для выгула собак. В результате реконструкции на территории будет восстановлен пруд. А еще в Аптекарском саду, как и 200 лет назад, высадят лекарственные растения.

– Тобольск последовательно развивается как туристический центр. Обновилась Базарная площадь в Нижнем посаде. Сохраняется исторический смысл объектов, но при этом они становятся комфортными. Теперь очередь Аптекарского сада. Опыт Тюмени показывает: такие площадки, как экопарк «Затюменский» и Гилевская роща, не просто преображают городское пространство, они наполняют его новым смыслом. Убежден, что в Аптекарском саду будет интересно жителям, туристам и гостям Тобольска! – сказал ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.