За сутки в Тюменской области возникло четыре пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

За сутки в Тюменской области возникло четыре пожара – два лесных (на общей площади 4,2 га) и два ландшафтных (площадью 8,5 га).

По информации оперативного штаба региона, количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – 18, ландшафтных – четыре.

– За сутки ликвидировано два лесных пожара на общей площади 3,2 га и два ландшафтных площадью 8,5 га. 11 мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона, за исключением территорий населенных пунктов, – напомнили в ведомстве.

Также отмечено, что общая площадь пожаров, как и пройденная огнем, не означает гибель деревьев.