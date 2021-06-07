На Текутьевском кладбище в Тюмени загорелся пух

На Текутьевском кладбище горел пух Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени на Текутьевском кладбище сегодня, 7 июня, загорелся тополиный пух на площади десяти гектаров. Фотографии с места происшествия тут же заполонили местные паблики. По словам очевидцев, возгорание дошло до газовой колонки, с кладбища и с мест поблизости выгоняли тюменцев из-за угрозы взрыва.

Огонь было видно со стороны Республики Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20.06, на месте работали 12 пожарных и пять единиц спецтехники.

Фото со стороны Текутьевского бульвара Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Сейчас пожарные работают на месте происшествия, в воздухе ощущался запах гари. Благо, сейчас в районе Технопарка пошел дождь, который поможет потушить возгорание.