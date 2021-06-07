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Общество7 июня 2021 15:40

Тюменцам предлагают обсудить правила передвижения на самокатах в парках

Свое мнение можно высказать на портале «Я решаю!»
Сергей Швецов
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Тюменцам предлагают обсудить правила передвижения на самокатах в парках.

Тюменцам предлагают обсудить правила передвижения на самокатах в парках.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам предлагают обсудить правила передвижения на самокатах в парках. Свое мнение можно высказать на портале «Я решаю!».

– Сегодня средства индивидуальной мобильности встречаются повсеместно: на тротуарах и на проезжей части, в парках и на многолюдных улицах, на набережной... К сожалению, порой мы сталкиваемся с тем, что владельцы или арендаторы самокатов носятся на них со скоростью под 60 километров в час, сметая всё на своем пути! – отмечают в пресс-службе администрации областной столицы.

Законодательно езда на самокатах пока никак не регулируется. Однако тюменцы могут принять общие правила передвижения в любимых парках и скверах, на городских пространствах. Высказать свое мнение можно на портале «Я решаю!».