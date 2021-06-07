У пруда Северный в Тюмени может появиться игровой комплекс

У пруда Северного в Тюмени может появиться игровой комплекс. Фото: Тюмень - наш дом

Между обводненным карьером Северный и домами № 49, к. 1, к. 2, к. 3 на улице Пражской в Тюмени (район Матмасы) может появиться игровой комплекс. Проект уже прошел предварительный отбор, получил положительное экспертное заключение и вышел в финал конкурсного отбора.

– Пруд Северный – это место притяжения жителей нашего района. Здесь большая зеленая территория, которую нам хочется благоустроить. В прошлом году рядом появился яблоневый сад в честь военных медиков, – рассказали в ТОС «Новый Мыс», где и предложили реализовать этот проект.

По словам местных жителей, участие в городском проекте «Инициативное бюджетирование» дает возможность решать вопросы благоустройства, пусть и не сразу, а поэтапно, но делая каждый раз по чуть-чуть, жители будут получать желаемый результат. Кстати, поддержать инициативу жителей района Матмасы и ознакомиться с другими проектами тюменцев можно на портале «Я решаю!».