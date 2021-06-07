Тюменцам не продадут алкоголь 12 июня.

Жителям Тюменской области не продадут алкоголь 12 июня. Дело в том, что в ближайшую субботу отмечается государственный праздник – День России.

– Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в регионе будет действовать с 8.00 до 21.00 по местному времени, – уточнили в департаменте потребительского рынка.

В ведомстве также уточнили, что запрет на розничную продажу спиртного не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.