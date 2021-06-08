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Общество8 июня 2021 7:38

На улице Харьковской в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На улице Харьковской в Тюмени отключат светофоры.

На улице Харьковской в Тюмени отключат светофоры.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 8 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц М. Горького и ул. Харьковской, в районе дома № 31 на ул. Харьковской и на пересечении улиц Елизарова и Жигулевской, а с 9.00 до 18.00 – на пересечении ул. Чаплина и ул. Д. Бедного.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.