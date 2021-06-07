Тюменец ударил сожительницу табуретом по голове из-за споров о хозяйстве. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково с сообщением о семейно-бытовом скандале обратилась 34-летняя местная жительница. Участковый выяснила, что заявительница распивала алкоголь со своим сожителем.

В ходе разговора мужчина начал высказывать недовольство своей избраннице по поводу ведения хозяйства в квартире и побил ее. После этого он взял табурет и нанес контрольный удар – по голове.

– Сотрудник полиции вызвала пострадавшей скорую помощь, сожитель задержан и доставлен в отдел полиции. Медики констатировали, что потерпевшей причинен лёгкий вред здоровью. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.