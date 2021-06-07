Тюменцы узнали, как используют механизмы медиации для повышения инвестиционной привлекательности региона

Тюменцы узнали, как использовать механизмы медиации для повышения инвестиционной привлекательности региона. Фото: Евгений Шаров.

Продолжением истории о корпоративных и межличностных спорах в рамках XII Юридической недели в Тюмени – 2021 стала тема использования механизмов медиации как фактора повышения инвестиционной привлекательности региона.

Модератором сессии выступила Жанна Матвеева, генеральный директор центра медиации и переговоров «БМ-СИНЕРЖИ», член союза профессиональных медиаторов «М2В».

Полина Шевчук, заместитель руководителя Центра медиации при РСПП отметила: «Органы государственной власти могут стать примером для общественности и бизнеса в стремлении находить согласованные решения, а не участвовать в конфликтах и судебных разбирательствах».

О том, что государство всерьез заинтересовалось темой внедрения и популяризации внесудебного урегулирования конфликтов, говорит информационное пространство в последние месяцы.

По словам Елены Еремеевой, заместителя губернатора Тюменской области, начальника Главного правового управления правительства Тюменской области, регион всегда славился тесным взаимодействием с предпринимательским сообществом и власти региона всегда открыты для диалога. Всегда лучше сесть за стол переговоров и найти точки соприкосновения. При этом при анализе действующего законодательства обоснованно возникают определенные вопросы: каким образом осуществлять выбор медиатора, сколько это будет стоить и как оплачивать, если расходы в Бюджетном кодексе РФ ограничены только исполнением судебного решения. В экономических спорах особых вопросов не возникает, в практике есть множество примеров успешного диалога органов государственной власти с предпринимательским сообществом, когда путем переговоров решались проблемы предпринимателей и даже изменялась законодательная база. При этом по искам к государству о взыскании ущерба возникают сомнения в применимости процедуры медиации.

Уже несколько лет медиативные технологии применяются в своей деятельности службой уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Как рассказал главный специалист службы по обеспечению деятельности уполномоченного Павел Меньщиков, основными инструментами в этой работе являются:

- проведение совместных рабочих встреч с заявителями и органами власти,

- направление в органы государственной власти и органы местного самоуправления писем с предложением рассмотреть вопрос.

– В 2020 году в Тюменской области появился еще один институт – общественных помощников уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области, в том числе назначен общественный помощник по вопросам медиации. У службы уполномоченного появилась возможность направлять на консультацию предпринимателей, у которых возник конфликт между собой. Конфликты возникали всегда и будут возникать, наша задача – увидеть конфликт еще на стадии зарождения, уметь максимально безболезненно преодолеть данный конфликт, – подчеркнул Павел Меньщиков.

С октября 2019 года действенным инструментов в помощь бизнесу является нотариальное удостоверение медиативных соглашений. Елена Никифорова, президент Тюменской областной нотариальной палаты, отметила, что, если стороны во внесудебном порядке по результатам проведенной процедуры медиации достигли договоренностей, они вправе удостоверить медиативное соглашение у нотариуса. Чем привлекательно для сторон медиативное соглашение, удостоверенное нотариусом? Оно будет иметь силу исполнительного листа в случае, если одна из сторон не будет исполнять договоренности.

Полина Шевчук, заместитель руководителя Центра медиации при РСПП, высказала предложения о том, как внедрять медиацию и медиативный подход на системном уровне, учитывая, что между бизнесом и властью преобладает формальная структура отношений:

- создать рабочую группу, которая могла бы глубоко исследовать потребности органов власти в альтернативном способе разрешения споров и определить, по какой категории дел целесообразно начать эксперимент по применению медиации (выявить органы власти, которые чаще всего участвуют в судах; споры, по которым решения отрицательные и где больше убытков несет бюджет). Аналитическая работа профессионального сообщества медиаторов по дискуссионным вопросам вместе с реальными пилотными проектами позволит проработать больше серых зон правового регулирования и системно начать изменение действующего законодательства;

- обучать основам медиации должностных лиц органов власти. Сложно представить, что их мышление не поменяется. Можно начать с обучения руководителей правовых служб, поскольку чаще всего именно они принимают решения, можно заключить мировое соглашение по конкретному делу или нет. Обучение будет способствовать надконфликтному восприятию ситуации и применению в переговорах медиативного подхода;

- обсудить с экспертами финансового права вопрос несения расходов органами власти по медиативным соглашениям. Надо соотнести контрактное законодательство, разрешающее оплачивать деятельность медиатора до 600 тысяч рублей, с бюджетным, по которому расходы предусмотрены только на исполнение мировых соглашений. При этом есть подгруппа расходов «240 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», которая теоретически может применяться для оплаты деятельности медиатора.

Опыт предыдущих лет показывает, что договоренности с органами власти не только возможны, но и существует определенная наработанная практика в этом направлении. Александр Григорьев, директор департамента налоговых услуг и цифровых решений, ФБК Legal рассказал, что еще в 2009 году в журнале «Медиация и право» коллеги из Голландии делились практикой «Как сэкономить на сборе налогов. Удивительный эффект медиации при разрешении налоговых споров в Нидерландах», а в 2011 году проводилась конференция под названием «Медитация: инвестиции в будущее». Сейчас 2021 год, и хочется верить, что будущее разворачивается на наших глазах.

– Медиация позволяет персонально выстраивать коммуникацию между налогоплательщиком и налоговыми органами, экономить ресурсы налогоплательщика и налогового органа на сопровождение контрольных мероприятий и получать жизнеспособные и исполнимые решения, – подчеркнул Александр.

Как рассказал наш гость из Великобритании Бен Уэллс, партнёр CANDEY: «Медиация в Англии используется часто. Почти нет уважительных причин, почему можно не пойти и не попробовать можно ли решить ситуацию без суда. Разница в стоимости медиации и стоимости расходов в суде колоссальная, что также определяет выбор сторон в пользу медиации на этапе досудебного урегулирования. Если одна из сторон отказалась пойти на медиацию и не обосновала свой отказ уважительными причинами, почему она не согласилась пойти на медиацию, судья вправе принять решение о возмещении всех судебных расходов именно этой стороной».

При чем здесь инвестиционная привлекательность региона? Чем быстрее в регионе решаются споры и конфликты между предпринимателями, между бизнесом и властью, тем эффективнее развивается экономика региона.

Подробная программа всех прошедших мероприятий, фото, презентациии видеозапись с мероприятий Юрнедели – 2021 доступны по ссылке.