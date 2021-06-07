В Тюмени замечен спад рождаемости. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени упала рождаемость. Так, в мае в областной столице родился 1 021 малыш, а за аналогичный период прошлого года – 1102 . Всего же за пять месяцев 2021 года в городе родилось 5216 детей – это на 74 ребенка меньше чем в 2020-м.

– В мае 2021 года брак зарегистрировали 263 пары, в минувшем году из-за противоэпидемиологических мероприятий в последний весенний месяц семью смогли создать лишь 19 пар, – сообщили в комитете загс администрации города Тюмени.

Также стало известно, что с начала этого года вальс Мендельсона прозвучал для 1718 молодых тюменских семей. По сравнению с таким же периодом прошлого года обручальными кольцами обменялись на 535 пар больше.