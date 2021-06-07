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Общество7 июня 2021 13:08

Директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова рассказала, как построить карьеру на предприятии

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Директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова рассказала, как построить карьеру на предприятии.

Директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова рассказала, как построить карьеру на предприятии.

Фото: «Росводоканал – Тюмень»

– В условиях пандемии люди перестроились. Появились новые вызовы и возможности. Как изменилась работа водоканала?

– Конечно, как и всем в этот непростой период, нам тоже пришлось скорректировать формат работы. Но мы очень быстро смогли справиться с вызовами новой реальности. В водоканале успешно реализуется программа автоматизации процессов, и это очень помогло в условиях пандемии. Наше предприятие предоставляет жизненно важные услуги водоснабжения и водоотведения, поэтому мы не останавливали свою работу ни на минуту.

Цифровые технологии применяются и в работе кадровой службы?

– В группе компаний «Росводоканал» не первый год работает электронный документооборот, у каждого сотрудника есть «Личный кабинет». В 2019 году был запущен корпоративный сервис «PRO-водник», программа установлена на компьютерах и в мобильных телефонах работников. Она соответствует своему названию, являясь своего рода проводником между дирекцией по персоналу и сотрудниками: чтобы получить информацию из отдела кадров, не нужно приходить в офис. В приложении можно увидеть графики работы и отпусков, расчетные листки, заполнить или скачать любую форму заявления. В этом году мы установили информационные киоски, оснащенные принтерами, чтобы распечатать расчетный лист или форму заявления.

В СМИ много информации о развитии предприятия, строительстве рекордных объемов сетей, глобальной реконструкции объектов. В динамике производственных достижений получается сохранить заботу о людях?

– В период пандемии нам удалось уберечь коллектив от сокращений и сохранить все льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором. На предприятии своевременно выплачивается заработная плата, люди по графику уходят в отпуск. В 2020 году был сложный период, когда на работе отсутствовало до 30 процентов сотрудников, но мы достойно справились. В коллективе очень много сотрудников, которые искренне любят свою работу, ответственно относятся к делу и во многом благодаря этим «пламенным душам» удалось выстоять.

А коллектив у вас большой?

– Да, в тюменском водоканале трудятся 1200 сотрудников, 70% – мужчины. Более 50% сотрудников имеют высшее образование, еще 20% получают высшее образование заочно. В декабре 2019 года наш коллектив увеличился на 125 сотрудников, когда мы начали обслуживать объекты Тюменского района.

Сложно попасть на работу в «Росводоканал Тюмень»?

- Нам посчастливилось работать в очень интересное время. Реализуется множество новых проектов, ведется масштабное строительство, и в команду предприятия вливаются новые кадры. Сегодня у нас есть потребность в специалистах-строителях, очень непросто найти классного токаря или фрезеровщика. Требуются слесаря для работы на сетях водоснабжения и водоотведения. Полный перечень вакансий размещен на сайте тюменского водоканала.

Как на предприятии относятся к выпускникам, охотно принимаете на работу?

– Опыт – это очень важный, если не главный критерий в резюме, но его же надо где-то получить. Поэтому мы ценим тех, кто стремится работать, готов получать новые знания и самосовершенствоваться. На предприятии реализуется программа обучения кадров. У нас оборудован учебный класс, где проходят занятия. Молодые сотрудники при трудоустройстве получают наставника, опытный специалист помогает адаптироваться в коллективе и вникнуть в работу.

А как с карьерным ростом? И может ли, к примеру, слесарь, стать руководителем?

– Работники, которые себя проявляют, инициативны, ответственны и имеют профильное образование или обучаются в вузе, конечно же, растут по карьерной лестнице. На предприятии есть кадровый резерв и реализуются методики обучения персонала. Если есть потенциал, высокая мотивация, готовность к самообучению, то слесарь вполне может стать руководителем. Среди нынешних начальников цехов немало тех, кто начинал работать слесарем, а среди топ-менеджеров – простым инженером.