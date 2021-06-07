Тюменка обманула жительницу Ямала, продав залоговую квартиру. Фото: Ольга Крыльцова

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

В апреле 2016 года осужденная заключила с пенсионеркой из Ямало-Ненецкого автономного округа договор купли-продажи своей квартиры, скрыв, что жилое помещение находилось в залоге у банка. Пожилая женщина передала в счет оплаты жилья более 3,8 млн рублей, которые накопила с супругом за время работы на Севере.

– Регистрация перехода права собственности не состоялась из-за имевшегося обременения. В результате пенсионерка осталась без жилья и без денег. Решение суда о взыскании в пользу потерпевшей уплаченных средств так и не было исполнено фигуранткой по делу, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге суд назначил подсудимой 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная была взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.