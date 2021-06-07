Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июня 2021 года увеличилось на 50 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 37 148 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 48 человек выздоровели (за весь период – 35621), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 361 человек остается под медицинским наблюдением, 132 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 9 429 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 330 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 756 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 135 866 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 117 летальных исходов, выздоровели 4 743 202 человека.