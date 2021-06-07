Тюменцы обращаются за консультацией на «вайбер» дежурного врача. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменцы обращаются за консультацией на «Вайбер» дежурного врача. Всего же за выходные медики таким образом помогли 684 местным жителям.

Например, накануне, 6 июня, за консультацией обратилась мама пятилетней девочки: на «Вайбер» врача-консультанта пришла информация, что у ребенка поднялась температура до 37,2 градуса Получив в ответном сообщении, какие необходимо принять жаропонижающие препараты, женщина поблагодарила и спустя время написала, что состояние у дочери улучшилось, они ожидают врача из поликлиники для назначения лечения.

– Напомним, что телефон врача-консультанта изменился. Теперь тюменцы могут задать свои вопросы по телефону, путем набора коротких номеров 103, 03 либо отправив сообщение на Viber +79222643367 (звонки на сотовый не принимаются), – отметили в пресс-службе регионального департамент здравоохранения.

В ведомстве добавили, что при отравлениях, травме головы, ожогах и других состояниях, угрожающих жизни или здоровью граждан, надо звонить по телефону 03, 103. В таких случаях нужна экстренная медицинская помощь, а не совет по «Вайберу». На сообщения же врач отвечает в течение часа: после того как решит все оперативные вопросы с бригадами и с вызовами, когда пациенты находятся в жизнеугрожающих состояниях.