Тюменец стал душить женщину из-за царапины на автомобиле. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение от жительницы посёлка Богандинский. Гражданка сообщила, что неизвестный угрожает ей убийством.

Участковый установил, что днем мужчина, проезжая мимо на своей машине, задел припаркованный автомобиль потерпевшей. В процессе разбирательства между автовладельцами возник конфликт, в ходе которого мужчина начал душить руками женщину.

– Потерпевшая испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию. Подозреваемый задержан, свою вину он признает, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания в отношении ранее не судимого 54-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.