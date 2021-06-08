Погода на 8 июня в Тюмени: резкое похолодание до плюс 9

В Тюмени ожидается резкое похолодание до плюс 9. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 июня, на смену пасмурному утру в Тюмени придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 12 градусов, днем – плюс 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 15 – 11 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.