Труп пропавшей почти год назад тюменки нашли в озере. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области нашли тело 35-летней женщины, которая числилась в списках пропавших без вести с сентября 2020 года. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

– 4 июня 2021 года в ходе проведенных поисковых мероприятий возле устья Лебаутского сора в воде обнаружено тело женщины без внешних признаков криминальной смерти, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время назначено проведение комплекса экспертиз – генетической, медико-криминалистической и судебно-медицинской. Кроме того, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств смерти женщины. Расследование уголовного дела продолжается.