Улицу Дзержинского в Тюмени превратят в пешеходную за пять лет

Улицу Дзерджинского в Тюмени превратят в пешеходную за пять лет. Фото: Вадим Бегун

Улицу Дзерджинского в Тюмени превратят в пешеходную за пять лет. Планами по благоустройству поделился глава города Руслан Кухарук в ходе дискуссии «Диалоги о городе».

– На сегодняшний день мастер-план, который мы создали, уже является основой для корректировки документации. Теперь переходим к публичным обсуждениям. Реализация плана займет около пяти лет, – сообщил мэр.

По словам Кухарука, на первом этапе власти введут ограничения для движения автомобилей, чтобы наконец начать работы по превращению улицы в пешеходную зону протяженностью 700 метров.

Кстати, изначально в администрации рассматривался квартал Дзержинского – Республики – Челюскинцев – Осипенко, но позже решили, что пока хватит и одной улицы.