Фестиваль бардовской песни в Тюмени состоится под открытым небом. Фото - МАУ «ТГМЦ».

Фестиваль бардовской песни в Тюмени состоится под открытым небом. Такое произойдет впервые. Мероприятие пройдет с 12 по 14 июня на площадке мультицентра «Контора пароходства». На фестиваль съедутся исполнители из Магнитогорска, Тобольска, Барнаула, Омска, Заводоуковска и Екатеринбурга.

– Новшеством станет площадка в формате свободного микрофона. Это будут шесть часов песенного марафона с участием конкурсантов и приглашенных гостей, которые украсят наш фестиваль под открытым небом, – рассказал представитель оргкомитета фестиваля Сергей Ломакин.

Участники концерта выступят в номинациях: «Исполнители песен», «Авторы-исполнители», «Дуэты и ансамбли», «Поэзия». Впервые в фестивале примут участие семейные тандемы в рамках номинации «Поющая семья». В номинации «Мастер» своим творчеством поделятся лауреаты фестиваля «Зимний бардовский в Тюмени» прошлых лет, лауреаты всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные исполнители.