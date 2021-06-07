В Тюменской области за три года почти вдвое уменьшилось число заболеваемости наркоманией. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за последние три года уменьшилось число заболеваемости наркоманией на 42,4%. Это связано с активной работой наркологической службы: активизацией профилактической работы и созданием системы раннего выявления на межведомственном уровне.

– Общее количество отравлений наркотическими веществами за 2020 год (241 случай) в сравнении с 2019 годом (187 случаев) увеличилось на 28,9 % (на 54 человека). На первом месте среди отравлений наркотическими веществами стоят отравления опиатами – 183 случая (75,9%). В структуре опиатов – препарат метадон (106 случаев – 57,9%), – приводят печальную статистику в областном наркологическом диспансере.

Отмечается рост и количества отравлений наркотиками со смертельным исходом – сразу на 48 человек в сравнении с 2019 годом. Смертельные отравления за 2020 год в основном, произошли от наркотических веществ группы опиатов – 85,9% (134 случая) и группы психостимуляторов – 12,2 % (19 случаев). Рост смертности произошел за счет увеличения количества смертельных отравлений веществами из группы опиоидов, в том числе от метадона, подчеркивают специалисты.