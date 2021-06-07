Погода на 7 июня в Тюмени: жара перед резким похолоданием

В Тюмени жара перед резким похолоданием. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 7 июня, в Тюмени будет облачно: утром тучи займут свое место на небе и не оставят его до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 – 16 градусов, днем – плюс 27 – 28. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 14 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

7 июня отмечается день памяти священномученика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник. В народе об этом дне говорят: «С Иванова дня пошли вредные (медяные) росы, приносящие болезни растениям». 7 июня часто гремят грозы. Особенно наши предки наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов, будет хороший урожай хлеба. А вот если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.