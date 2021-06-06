Тюменец огрел друга металлической трубой от пылесоса, поспорив о лучшем способе укладки ламината Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 29-летнего жителя, который подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть отдела полиции № 7 поступило сообщение из медучреждения. Медики рассказали, что к ним доставили 47-летнего мужину с раной теменной области.

По словам потерпевшего, травму он получил во время ссоры с другом, у которого мужчина находился в гостях. Подозреваемого задержали и доставили в полицию.

Оказалось, что потерпевший помогал злоумышленнику с ремонтом в его квартире. Мужчины пошли выносить мусор и вдруг поругались из-за лучшего способа укладки ламината. Во время ссоры подозреваемый ударил друга металлической трубой от пылесоса. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сейчас его отпустили под подписку о невыезде.