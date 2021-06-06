Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 июня 2021 года увеличилось на 53 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 июня 2021 года увеличилось на 53 человека, из которых пятеро – дети. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 37 098 человек.

Также за прошедшие сутки выздоровели 49 человек (за весь период – 35 573 человека). Девять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 7439 человек – под медицинским наблюдением, 132 человека – на перевахтовке.