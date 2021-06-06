В Антипино насмерть разбился зацепившийся за балкон 30-летний мужчина Фото: Татьяна Коркина

В районе Антипино в Тюмени выпал из окна и разбился 30-летний молодой человек. Трагедия произошла на улице Беловежской, 9 около 22 часов вечера 5 июня. Как сообщает «Мегатюмень», со ссылкой на очевидцев, при падении мужчина ногой зацепился за балкон этажом ниже, но все-таки сорвался.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на пульт скорой поступил в 22 часа и в 22.13 бригада скорой уже была на месте происшествия. Медикам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, по факту трагедии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.