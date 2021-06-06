Восьмиклассник из Тюменского района показал педагогам робота-санитайзера Фото: Татьяна Коркина

На базе винзилинской школы состоялись мастер-классы и круглый стол, в котором поучаствовали руководители и педагоги восьми «Точек роста». Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, наибольший интерес вызвали секции «Робототехника» и «3D-моделирование».

Ученики поделились своими успехами в этой сфере. Например, ученик 8-го класса Кирилл Степанов презентовал робота-санитайзера и предложил экспертам проверить механизм. Для этого нужно поднести руку к датчику и подождать, когда робот нажмет на кнопку и выльет дезинфицирующее средство. По мнению педагогов, робота можно также научить выдавать продуктовые наборы, воду и полотенца. В будущем Кирилл планирует научиться программировать дроны и стать оператором беспилотника.

На кружке «Территория общения» школьный психолог, председатель совета родителей Анна Миронова рассказала о том, как проходят занятия с младшими школьниками. По мнению руководителей, ресурсы «Точек роста» используют в работе пришкольных летних лагерей.