Тюменцы могут принять участие в конкурсе «Лучший работник сферы государственной молодежной политики»
Фото: Татьяна Коркина
В Тюменской области стартовал прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Лучший работник сферы государственной молодежной политики». Заявки можно оставлять до 15 июня 2021 на АИС «Молодёжь России», а отборочный этап пройдет 18 июня 2021 года.
Борьба развернется в пяти номинациях:
- специалист органа исполнительной власти или органов местного самоуправления;
- руководитель структурного подразделения органов исполнительной власти или органа местного самоуправления;
- руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти или органов местного самоуправления;
- специалист подведомственного учреждения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления;
- специалист по работе с молодежью образовательных организаций РФ.
Как сообщает «Мегатюмень», участвовать могут работники сферы государственной молодежной политики со стажем не менее 1 года. По словам руководителя регионального этапа конкурса Светланы Спеховой, участие в конкурсе – отличный способ познакомиться с коллегами, показать свой опыт и почувствовать себя частью профессионального сообщества в сфере молодежной политики.
Победители регионального этапа будут готовиться к всероссийскому конкурсу, который пройдет осенью 2021 года.