Тюменцы могут принять участие в конкурсе «Лучший работник сферы государственной молодежной политики» Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области стартовал прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Лучший работник сферы государственной молодежной политики». Заявки можно оставлять до 15 июня 2021 на АИС «Молодёжь России», а отборочный этап пройдет 18 июня 2021 года.

Борьба развернется в пяти номинациях:

- специалист органа исполнительной власти или органов местного самоуправления;

- руководитель структурного подразделения органов исполнительной власти или органа местного самоуправления;

- руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти или органов местного самоуправления;

- специалист подведомственного учреждения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления;

- специалист по работе с молодежью образовательных организаций РФ.

Как сообщает «Мегатюмень», участвовать могут работники сферы государственной молодежной политики со стажем не менее 1 года. По словам руководителя регионального этапа конкурса Светланы Спеховой, участие в конкурсе – отличный способ познакомиться с коллегами, показать свой опыт и почувствовать себя частью профессионального сообщества в сфере молодежной политики.

Победители регионального этапа будут готовиться к всероссийскому конкурсу, который пройдет осенью 2021 года.