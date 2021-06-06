В Тобольске пройдут выставки и квесты в честь картографа Семена Ремезова. Фото: Википедия

В Тобольске 2021 год объявлен Годом памяти Семена Ремезова, и горожан ждет масса интересных мероприятий. Так, уже состоялись квест-викторина «По страницам «Чертежной книги С. У. Ремезова» и викторина «С. У. Ремезов – кто он?», но впереди ещё много чего интересного.

В понедельник, 14 июня, состоится выставка-персоналия «С. Ремезов – патриот Сибири», а 18 июня планируется квест «Карта Тобольского кремля», сообщает «Тюменская область сегодня».

Напомним, ранее мэр Тобольска Максим Афанасьев сообщил о том, что в 2021 году исполняется 320 лет со дня окончания работы архитектора, строителя, историка, художника и писателя Семена Ремезова над «Чертежной книгой Сибири».