ФК «Тюмень» встретится с аутсайдерами ОЛИМП-первенства

ФК «Тюмень» встретится с аутсайдерами ОЛИМП-Первенстве. Фото: ФК "Тюмень"

Два последних матча проведет ФК «Тюмень» на ОЛИМП-первенстве по футболу среди команд-клубов ПФЛ. В ближайший четверг, 10 июня, тюменцы встретятся с командой «Лада-Тольятти» в городе Жигулевске, где и закончат выездную сессию. По информации портала «Вслух.ру», соперники находятся в числе аутсайдеров, тогда как «Тюмень» считается одним из лидеров, выиграв 2/3 сыгранных матчей.

На домашнем поле стадиона «Геолог» команда «Тюмень» встретится 15 июня в 19 часов с командой «Лада» из Димитровограда. Билеты на матч – от 200 до 300 рублей, их можно купить в кассах города и на сайте. На стадионе «Геолог» кассы откроются в день матча в 16 часов. Фанатам напоминают о необходимости взять маски, с высокой температурой на трибуны не пустят.