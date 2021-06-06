На XII Юридической неделе в Тюмени - 2021 состоялась боевая и актуальная сессия для бизнеса

Фото: Евгений Шаров.

В рамках XII Юридической недели в Тюмени - 2021 состоялась боевая и актуальная сессия для бизнеса. Ее модерировали Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», Председатель Совета Западно-Сибирской Правовой Палаты (ЗСПП) и Александр Ермоленко, партнер ФБК Legal, Москва.

Тема корпоративных войн остается одной из самых «горячих». В период пандемии внутренние конфликты в бизнесе обострились, партнеры вынуждены приводить отношения в порядок либо делить бизнес. С каждым годом география спикеров расширяется, в этом году в корпоративных конфликтах разбирались спикеры из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Тюмени.

Евгения Бондаренко, управляющий партнер ЮКК «Юсконсалт», налоговый консультант (Новосибирск) начала сессию с обсуждения рисков, связанных с действиями недобросовестного директора, дала рекомендации о правильном выстраивании отношений собственник-директор-компания.

Далее два спикера одновременно, представляющие Делового партнера Юрнедели, - компанию LexProf (Новосибирск) управляющий партнер Татьяна Гончарова и юрист - непосредственный участник корпоративных боев, Кристина Пологутина, рассказали о тонкостях корпоративных отношений при привлечении инвестиций, о правильном выстраивании корпоративных схем с инвесторами и акционерами с разным набором прав.

В своем докладе спикеры постарались акцентировать внимание на правовых аспектах отношений участников корпорации при распределении имущества: прибыли (дивидендов) и ликвидационной квоты. Для сравнительного анализа отобрали регулирование только в ООО и НАО. Перечислив общие положения для обеих форм, мы остановились на различиях и острых моментах, не урегулированных законом. Особенности распоряжения имуществом в ООО делают эту форму более привлекательной для структурирования сделок по привлечению инвестора. В то же время особенности распределения дивидендов и установления ликвидационной квоты для владельцев привилегированных акций обязывают юристов проявлять повышенное внимание при работе над правоустанавливающими документами Общества. Ошибки юристов в этом случае могут стать поводом для разжигания корпоративного конфликта.

Фото: Евгений Шаров.

Роман Речкин, старший партнер INTELLECT (Екатеринбург) представил серьезные изменения судебной практики в отношении прав супруга участника ООО на примере громких судебных дел. По сути, - супруг участника при корпоративных конфликтах становится значимым действующим лицом, права и интересы которого обязательно должны учитываться.

Милана Певцова, ведущий юрист ЮК «Аспект» в своем выступлении представила самые крайние точки, к которым может привести корпоративный конфликт – исключение из состава участников. При этом Милана подчеркнула, что к такой крайней мере приводят действительно вопиющие и длящиеся нарушения одного из участников, подтвержденные судебными актами.

Кирилл Кузнецов, управляющий партнер ЮА «ЭКВИ» (Новосибирск) продолжил тему М. Певцовой - борьбы миноритарных участников за свои права, привел примеры успешной защиты прав в громких конфликтах, связанных с банкротством.

Завершила сессию Мария Корчагина, партнер АБ ЗКС (Москва), участвующая в настоящее время как уголовный адвокат в защите юристов в печально знаменитом деле «Аэрофлота». Мария привела примеры – как уголовное дело может использоваться участниками корпоративного конфликта, к каким страшным последствиям может привести привлечение в качестве инструмента давления правоохранительных органов. Прокомментировав эпиграф сессии – «Худой мир лучше доброй ссоры», - Мария Корчагина призвала не доходить до уголовных сценариев, к которым подходит иной характеризующий эпиграф - «Обняться и плакать».

Все участники сессии согласились, что корпоративные конфликты смертельно опасны для бизнеса, в целом негативно влияют на инвестиционный климат, и должны разрешаться на самых ранних этапах, чему прогрессивные юристы способствуют, потому что «живые, счастливые клиенты – это лучший результат».

Подробная программа всех прошедших мероприятий, фото, презентациии видеозапись с мероприятий Юрнедели – 2021 доступны по ссылке.