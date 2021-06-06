Названа стоимость обучения в тюменском вузе на специальностях «Фармация» и «Педиатрия» Фото: Александр Тарасов

Количество бюджетных мест в вузах Тюменской области по сравнению с прошлым годом увеличится на 13% и составит более 7,2 тысячи единиц. По информации регионального департамента образования и науки, стоимость коммерческих мест обучения устанавливают сами вузы до 1 июня. Они не могут быть ниже нормативов, установленных Министерством науки и образования РФ.

Так, в Тюменском государственном медицинском университете стоимость выросла на направлении «Сестринское дело», на специальности «Фармация» и составила 180 500 рублей. Стоимость обучения на специальности «Педиатрия» в 2021 году составила 217 тысяч рублей.

Что касается бюджетных мест для поступления в ссузы, то в 2021 году число бюджетных мест составляет 9510 единиц, а стоимость обучения в колледжах и техникумах осталась на уровне 2020 года.