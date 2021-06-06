В Тюменской области проверят организацию групповых перевозок детей Фото: Татьяна Коркина

Организацию перевозок групп детей автобусами взяли на особый контроль сотрудники областной Госавтоинспекции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работа идет вместе с региональными департаментами, школами и перевозчиками.

Сотрудники технадзора ГИБДД рассматривают уведомление о каждой детской перевозке. Они проверяют все необходимые документы, наличие или отсутствие нарушений правил дорожного движения у водителя, который будет возить детей. Если необходимо, автоинспекторы просят дополнительные сведения, проверяют транспорт перед выездом или во время поездки.

Безопасность перевозимых детей зависит от согласованных действий ведомств. Каждую поездку нужно согласовать с ГИБДД, а водители должны понимать свою долю ответственности.

Напомним, что в 2021 году в Тюменской области произошло 2 ДТП во время организованных перевозок детей. Два человека получили травмы, но дети не пострадали.