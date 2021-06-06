Путешественников ждут в «Комиссариатском доме» на родине Петра Ершова

Фото: https://vk.com/imkershov

Презентация экскурсионных туров в новый музей «Комиссариатский дом» состоится на праздновании «Ершовских дней» в Ишиме. После этого музейщики начнут принимать заявки. По словам заведующей Музеем Петра Ершова Надежды Проскуряковой, на презентации соберут всего 50 человек, чтобы соблюсти все требования безопасности.

Фото: https://vk.com/imkershov

Фото: https://vk.com/imkershov

Туристов и организованные группы детей в село Ершово, на родину автора «Конька-Горбунка», начнут принимать после официального открытия. Кроме «Комиссариатского дома», путешественникам будут доступны этнографический музей «Иванушки Петровича Д.» и храм Петра Столпника.

Фото: https://vk.com/imkershov

Как сообщает «Тюменская линия», все расходы по проектированию и строительству объекта взяли на себя координатор партпроекта «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-горбунок»» Андрей Артюхов и депутаты облдумы.