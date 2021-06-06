Эксперты назвали среднюю зарплату в Тюменской области за I квартал 2021 года Фото: Татьяна Коркина

По итогам I квартала 2021 года средняя зарплата в Тюменской области составила 51 тысячу 779 рублей. Такую информацию предоставил портал «Вслух.ру» со ссылкой на доклад Тюменьстата о социально-экономическом положении региона.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в таких сферах, как «Добыча сырой нефти и природного газа» (168 тыс. 560 рублей), «Производство химических веществ и химических продуктов» (139 тыс. 220 рублей), «Научные исследования и разработки» (95 тыс. 549 рублей), «Деятельность воздушного и космического транспорта» (93 тыс. 55 рублей) и «Производство машин и оборудования» (86 тыс. 270 рублей).

Средняя з/п увеличивалась каждый месяц – с 48,4 тысячи рублей в январе до 54,4 тысячи рублей в марте. Доходы на душу населения в I квартале составили 29,6 тысячи рублей, тогда как годом ранее было на 300 рублей меньше.