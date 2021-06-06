Спортсмены-любители достойно представили Тюменскую область в «Ночной хоккейной лиге». Фото: https://tyumen.nhliga.org/

Инструктор-методист по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Многопрофильного консультативно-диагностического центра Евгений Рабченок представил Тюменскую область на X Всероссийском фестивале «Ночная хоккейная лига». Как сообщили в пресс-службе МКДЦ, на турнир в Сочи съехались 158 команд – победители отборочных игр – из разных регионов.

Как и другие хоккеисты-любители, Евгений готовился к турниру заблаговременно. Дважды в неделю его команда «Атлант» тренировалась в ялуторовском Ледовом дворце, а потом участвовала в региональном этапе соревнований на тюменских стадионах.

По словам самого Евгения, все матчи НХЛ идут по вечерам и ночам, так как днем спортсмены заняты основной работой. Однако, несмотря на занятость и усталость, спортсмены все-таки находят время и силы для тренировок и соревнований.

На фестивале команда заняла 12-е место среди 32 команд своей лиги («Лига надежда»), но останавливаться на этом не собирается и уже готовится к следующему турниру. Инструктор считает, что в 2022 году Тюменская область поднимется в турнирной таблице ещё выше.