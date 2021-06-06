Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2021 6:55

Погода в Тюмени 6 июня 2021: тополиный пух, жара, июнь

Воздух прогреется до +28 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода в Тюмени 6 июня 2021: тополиный пух, жара, июнь

Погода в Тюмени 6 июня 2021: тополиный пух, жара, июнь

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 6 июня 2021 года, ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днём местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть западный, с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с, днём в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днём +23…+28.

Погода в Тюмени 6 июня 2021 в инфографике

Погода в Тюмени 6 июня 2021 в инфографике

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 6 июня (24 мая по старому стилю) день Свобориного дерева – именно так на Руси называли шиповник. На Руси считали, что с этого дня начинается настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет – румянец года ведет». С этого дня начинались зеленые Святки. Девушки украшали дома растительностью и завивали на березах венки. Если в этот день шел дождь, то будет много грибов.