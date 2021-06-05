Тюменские активисты «Молодой гвардии» расчистили берег озера в поселке Московский

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Тюменские активисты «Молодой гвардии» приехали в поселок Московский, чтобы провести генеральную уборку возле озера. По словам руководителя регионального штаба Владимира Сбитнева, на территории уже давно никто не убирался, мусор находился даже в воде.

Всего в субботнике участвовали около 20 человек, половина из них - местные жители, которые откликнулись на призыв.

- Наша задача не только в том, чтобы очистить прибрежную территорию, но и привлечь к уборке как можно больше местных жителей. Как правило, те, кто участвует в подобных мероприятиях, сами начинают следить за порядком. Этой акцией мы даем старт культуре проведения субботников, - сообщил Владимир.

Отметим, что за лето «молодогвардейцы» планируют провести субботники на 25 озерах Тюмени, Тюменского района и области. Например, в прошлую субботу активисты расчистили от мусора водоем за домом №23А по ул. Солнечный проезд. Там тоже было много работы.