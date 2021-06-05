Владимир Якушев: регионы УФО реализуют проекты комплексного развития территорий

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В прошедший четверг, 3 июня, он выступил на сессии «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий».

По словам полпреда, регионы УФО активно включились в работу по реализацию проектов комплексного развития территорий. Для этого они будут использовать механизмы инфраструктурного кредитования и инфраструктурных облигаций.

- Сейчас в УФО строится 6,5 миллиона квадратных метров жилья в год. К 2024 году мы должны выйти на показатель 7,8 миллиона квадратных метров, а к 2030 - 10,3 миллиона квадратных метров. Если к тому моменту мы не подготовим инфраструктуру, то выполнить план не удастся, рывок мы не совершим, - отметил Владимир Якушев.

Также он отметил, что все шесть регионов уже имеют необходимые проекты, под которые будут использоваться инфраструктурные облигации и кредиты.

На сегодняшний день в субъектах УФО завершается работа по подготовке нормативной базы для сопровождения проектов КРТ. Один регион - Ямало-Ненецкий автономный округ - уже предоставил пакет документов.

Площадки под КРТ определены, до конца года, согласно планам, будут отработаны три из них: в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Там планируется расселить 63 тысячи квадратных метров аварийного и ветхого жилья, а объем перспективного жилищного строительства составит 528 тысяч квадратных метров. Всего в УФО 14 таких проектов.

- Инструмент комплексного развития территорий очень важный, это механизм государственно-частного партнерства, возможность привлечь средства инвесторов, а как итог - ускорить программу по уменьшению количества аварийного и ветхого жилья. Мы активно двигается в этом направлении, - добавил Владимир Якушев.