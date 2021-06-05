Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июня 2021 года увеличилось на 53 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 37 045 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 49 человек выздоровели (за весь период - 35 524), два ребенка заболели (из общего числа заразившихся), 10 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 497 человек остаются под медицинским наблюдением, 132 - на перевахтовке. Также от болезни скончались четыре человека.

За последние сутки в России выявлено 9 145 новых случаев коронавируса в 834 регионах, из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 565 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 117 274 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 436 летальных исходов, выздоровели 4 729 077 человек.