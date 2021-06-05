Тоболяк, укравший телефон и деньги с карты, может угодить в тюрьму

Тоболяк, укравший телефон и деньги с карты, рискует угодить в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции обратился 37-летний житель ближнего зарубежья. Мужчина сообщил, что у него украли телефон и списали с карты около трех тысяч рублей. Также потерпевший пояснил, что оставил гаджет в одном из питейных заведений, а когда вернулся, то его уже не было, а через некоторое время пропали деньги.

Вором оказался 28-летний местный житель, уже имевший несколько судимостей. Задержанный пояснил, что хотел вернуть телефон владельцу, но при этом решил воспользоваться удачным случаем и немного поживиться.

– Обвиняемый вставил сим-карту из телефона потерпевшего в свой гаджет, а затем, с помощью короткой комбинации, узнал, что к номеру телефона привязан банковский счет. Проверив баланс, злоумышленник перевел около 3 тысяч рублей на свою карту. Деньги мужчина потратил на азартные игры и личные нужды, – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Также в ведомстве уточнили, что задержанный добровольно отдал сотовый телефон сотрудникам полиции, позже его вернут собственнику.

Сейчас тоболяк обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Ему грозит до шести лет тюрьмы.