Погода на 5 июня в Тюмени: резкое потепление

Погода на 5 июня в Тюмени Фото: Вера Зенина

В субботу, 5 июня, тюменцев ожидает резкое потепление. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов, к вечеру будет +22, а ночью похолодает до +16.Также горожан ждет ясное небо и северо-западный ветер, дующий со скоростью 7-12 м/с.

По народному календарю 5 июня - день Левона Огуречника. На Левона принято сажать огурцы, при этом многие хозяйки утверждают, что огурцы, посаженные именно в этот день, больше всего подходят для засола.

Также считается, что на Левонтия нужно помириться с теми, с кем человек в ссоре: это очень благоприятный для таких целей день. А по народным поверьям, 5 июня нельзя мыть голову - к неприятностям на работе.