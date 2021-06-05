Тюменские школьники написали сочинения о покорении космоса Фото: pixabay.com

Тюменские школьники стали участниками всероссийского конкурса сочинений «Сын России», который проводится в рамках аэрокосмического фестиваля, приуроченного к 60-летию первого полета человека в космос.

В школьном этапе приняли участие более 10 тысяч ребят, а на региональный было направлено 126 работ из всех муниципалитетов и Тюменского президентского кадетского училища.

В своих сочинениях школьники писали о достижениях России в покорении космоса, а также размышляли о личности Юрия Гагарина и его роли в развитии отечественной и мировой космонавтики.

Победителями регионального этапа стали Алексей Куликов (СОШ № 1 г. Тобольска), Антон Мальцев (Новоандреевская СОШ Сладковского района), Вероника Прокопенко (СОШ № 25 г. Тюмени), Илья Семченко (СОШ с. Бердюжье Бердюжского района) и Юлия Теньковская (СОШ № 92 г. Тюмени).

Отметим, что каждый участник областного конкурса получил дипломом и подарок от организаторов, а на днях еще почти сто ребят получили призы в своих муниципалитетах.

В Тюмени награждение 26 победителей прошло в областном центре «Семья», где для ребят подготовили выставку «Космос далекий и близкий». Лауреаты получили в подарок книгу «Сын России», созданную Альбертом Лихановым и художниками Палеха.

Лучшие работы направлены на всероссийский этап, жюри которого возглавляют летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных, писатель и общественный деятель, председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов и дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена Гагарина.