Тюменцев приглашают на перфоманс, где каждый станет участником импровизированной семьи Фото: pixabay.com

В Театральном центре «Космос» пройдет перформанс, подготовленный ко Дню России. Тюменцам предложат стать участниками театрального действия и попробовать себя в роли одного из членов импровизированной семьи.

«Квартиру» соорудят на площадке перед «Космосом». Ее воссоздадут из предметов быта, которые есть в каждом доме: шкафы, стол, стулья и посуда. Организаторы выдадут участникам бейджи с ролями: кто-то станет тестем, а кто-то - свекровью.

Всего за два часа пройдет шесть показов, продолжительность каждого - около двадцати минут. В одном действии принять участие смогут не более пяти человек.

- Мы решили сделать перформанс, посвященный российским городам, у каждого из которых есть своя история и свои узнаваемые приметы. Мы предлагаем людям окунуться в теплую семейную атмосферу, потому что неважно, где ты находишься, главное, кто рядом с тобой, - поделилась руководитель Молодежного театрального центра «Космос» Александрина Шаклеева.

Также она сообщила, что совсем необязательно становиться активным участником перформанса. Можно остаться зрителем и посмотреть, что получится: какой будет та или иная импровизированная семья, какие в ней будут взаимоотношения.