Врачи тюменского роддома спасли пациентку с внематочной беременностью

Фото: родильный дом №3

Врачи тюменского роддома №3 провели органосохранную операцию женщине с внематочной беременностью.

Все началось с того, что тюменка почувствовала острую боль в животе и вызвала скорую помощь. Далее горожанку экстренно доставили в роддом. В ходе диагностики специалисты определили наличие одного плодного яйца в полости матки, а второго - в маточной трубе. Разрыв мог произойти в любой момент, и на то, чтобы спасти женщину от опасного для жизни кровотечения, у врачей оставалось бы не больше 7-10 минут.

В итоге гинекологи провели экстренную операцию. Лапароскопически, через небольшие проколы, они удалили трубу с плодным яйцом, при этом сохранив у пациентки маточную беременность. В последующем женщина родила здорового и доношенного ребенка.

Отметим, что за один год в родильном доме №3 проводится порядка 2 тысяч операций - экстренных и плановых, при этом 90% из них выполняются по малоинвазивным методикам, без разрезов, то есть максимально бережно для женского организма.

- Наш роддом является клинической базой тюменского медицинского университета, мы тесно сотрудничаем с профессорами кафедры акушерства и гинекологии и кроме практической врачебной деятельности занимаемся научной работой. Одно из последних наших исследований касается органосохранных операций при шеечной беременности. Оно нашло положительный отклик среди коллег на международном симпозиуме, - рассказала заведующая гинекологическим отделением родильного дома №3 Елена Семенова.