В Тюмени пройдет инклюзивный турнир по текболу

Фото: группа "TEQBALL | Текбол Тюмень", соцсеть ВКонтакте

На площади 400-летия Тюмени пройдет турнир по текболу для людей с особенностями здоровья. В спортивном событии примут участие тюменские сообщества людей с ОВЗ и профессиональные спортсмены, а именно: футболисты МФК «Тюмень». Они проведут для участников мастер-класс по игре.

Организует турнир тюменец Шамиль Герейханов. В апреле 2021 года он представил проект «Текбол для всех» на региональном конкурсе «Моя идея» и получил финансирование на его реализацию.

Отмети, что текбол - это игра мячом, появившаяся в 2014 году и напоминающая настольный теннис. Игра проходит на искривленном столе и заключается в забивании мяча, близкого к футбольному, на сторону соперника за три касания без помощи рук.