Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июня 2021 13:16

В Тюмени пройдет инклюзивный турнир по текболу

Он состоится 12 июня на площади 400-летия
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: группа "TEQBALL | Текбол Тюмень", соцсеть ВКонтакте

Фото: группа "TEQBALL | Текбол Тюмень", соцсеть ВКонтакте

На площади 400-летия Тюмени пройдет турнир по текболу для людей с особенностями здоровья. В спортивном событии примут участие тюменские сообщества людей с ОВЗ и профессиональные спортсмены, а именно: футболисты МФК «Тюмень». Они проведут для участников мастер-класс по игре.

Организует турнир тюменец Шамиль Герейханов. В апреле 2021 года он представил проект «Текбол для всех» на региональном конкурсе «Моя идея» и получил финансирование на его реализацию.

Отмети, что текбол - это игра мячом, появившаяся в 2014 году и напоминающая настольный теннис. Игра проходит на искривленном столе и заключается в забивании мяча, близкого к футбольному, на сторону соперника за три касания без помощи рук.