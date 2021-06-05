В Ялуторовске стартует проект «Займись спортом»

Фото: АНО "Точка"

Ялуторовские волонтеры АНО «Точка» запускают в городе социальный проект «Займись спортом». Он стартует уже 6 июня.

– Основная цель проекта – привить жителям Ялуторовска желание заниматься спортом благодаря проведению тренировок и различных мастер классов на спортивную тематику, – рассказала координатор проекта Екатерина Буракова.

Тренировки для горожан будут проходить сразу на двух площадках: ул. Революции, 181 и ул. Революции, 131.

Главный плюс проекта заключается в том, что участвовать в нем могут все желающие, начиная от 5 лет.

Добавим, что этим летом в Ялуторовске реализуют сразу три проекта, направленные на спорт и ЗОЖ: «Соседи», «Я бегу» и «Займись спортом».