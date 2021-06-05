Тюменские врачи избавили молодого ямальца от страшных болей в спине

Фото: Тюменская ОКБ №2

Врачи тюменской ОКБ № 2 избавили жителя Ямала от последствий перелома позвоночника.

Всё началось с того, что в медучреждение обратился 30-летний мужчина с жалобами на сильную боль в спине. Оказалось, что в январе 2021 года он упал с высоты, а в медицинском учреждении по месту жительства ему диагностировали перелом одного из грудных позвонков. Рекомендованное лечение совсем не помогало северянину, и боль продолжала нарастать, становясь невыносимой.

После тщательного обследования мужчине назначили операцию, которая прошла в два этапа. Сначала травматологи выполнили фиксацию грудопоясничного отдела позвоночника конструкцией с восемью винтами. Отметим, что вмешательство проводилась малотравматичным способом (через проколы). В итоге медикам удалось исправить деформацию и надежно закрепить позвоночник.

Через неделю, когда боль уменьшилась, мужчине удалили сломанный позвонок и установили имплантат из пористого никелид титана. Уже через неделю после второй операции пациент встал на ноги.