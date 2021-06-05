Фото: "ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Тюмень", соцсеть ВКонтакте

В Тюмени пройдет чемпионат по игре в тетрис. Его участники соберутся на городской набережной 6 июня в полдень. Игрокам вручат контроллер X-BOX 360 в виде джойстика с кнопками.

– Игру будут транслировать на большом уличном экране кинотеатра. Каждый сможет расположиться на уютных сиденьях или в креслах-мешках. Также в наличии будут пледы на случай непогоды, – сообщили организаторы мероприятия.

Добавим, что участие в чемпионате бесплатное. В финал попадут 16 участников, в 19.30 они начнут борьбу за призы.