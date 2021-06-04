Дошкольники Тюмени побывали в увлекательном путешествии в гости "Лесовичку" Фото: Светлана Плеханова

У детей и воспитателей детского сада №186 проходила квест-игра в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды «Путешествие к Лесовичку».

Маленькие тюменцы, под присмотром воспитателей, отправились в небольшое путешествие. Сначала дети пришли на помощь насекомым, а затем отправились на экостанцию «Животные в опасности». Следующих их маршрут привел ребят на помощь к деревьям, а последней станцией стала «Очистим цветочную поляну».

Ребятишки узнали не только о то, что природу нужно охранять и защищать, но и насколько вообще важна флоре и фауне такая помощь. Дети хорошо потрудились и ответили на подготовленных для них вопросы, загадки и задачи-головоломки. Самое важно, что они узнали какие сейчас существуют экологические проблемы, в которых виноват непосредственно человек. Особенно это касается пожаров в лесах.

Воспитанники детского сада создали для себя список правил поведения в лесу, которые они назвали экознаками. Помощь природе настолько их увлекла, что они даже нарисовали плакаты о том, как нужно вести себя, выезжая на отдых загород.

После всех испытаний малыши получили подтверждение звания настоящих специалистов в экологии - значки «Юные Эколята» от самого Лесовичка.