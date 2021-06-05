Специалист рассказал тюменцам, как уберечь огород от кротов, ос и мышей Фото: Ольга Крыльцова

С наступлением лета тюменцы все чаще выезжают на дачи - наступила пора сажать, полоть и традиционно бороться с вредителями. Грызуны пока на огороды не покушаются, но кроты и осы уже появились. Как бороться с дачными вредителями, рассказал доцент кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья Павел Ходаков.

По словам эксперта, осы в этом году вылетели рано. Бороться с ними помогают стандартные разъемные ловушки. На ее дно нужно налить что-нибудь сладкое, а потом закрыть крышкой. Осы залетят в ловушку через небольшие отверстия, а выбраться оттуда уже не смогут.

Что касается кротов, то они даже полезны, поскольку едят вредителей, обитающих в почве. Повредить корнеплоды они могут только случайно, если упираются в них, копая ход. Справиться с кротовинами на газоне помогут ловушки в виде небольшой трубы.

- Укладываем ее в кротовый ход. После этого животное забирается в ловушку с одной стороны, а с другой вылезти уже не может. Далее ловушку необходимо достать и выпустить крота на ближайшей опушке леса - пусть дальше ест лесных вредителей,- рассказал Павел Ходаков.

Грызуны появляются на дачах только осенью - в основном их интересуют запасы. Для борьбы с ними лучше всего завести котов и собак, которые будут их ловить.