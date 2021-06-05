Тюменцам рассказали, кто должен травить тараканов в домах Фото: Ольга Крыльцова

В последнее время тараканы все реже встречаются в домах тюменцев, но полностью паразиты никуда не исчезли. Кто должен травить неприятных насекомых в многоквартирном доме и куда стоит обратиться, тюменцам пояснили в центре гигиены и эпидемиологии.

- Согласно статье 210 ГК России, УК не вправе проводить дератизацию и дезинсекцию в квартирах, которые находятся в личной собственности жильцов. Таким образом, всю ответственность за содержание своих квартир несут сами собственники. На жильцах (в том числе владельцах кладовых) лежит обязанность содержать свое имущество в надлежащем виде, чтобы не причинять вред имуществу остальных людей. Если данные обязанности не выполняются, то УК может обратиться к жильцам с письмом о необходимости проведения дезинсекции. В случае игнорирования УК имеет право обратиться с иском в суд, - напомнили специалисты.

Так, если жильцов дома беспокоят паразиты, которые завелись в помещениях, относящихся к общедомовому имуществу, нужно обратиться в УК с претензией в письменном виде и назначить точный срок проведения дезинсекции. Если это требование не выполняется, то жильцы могут направить жалобу в региональное Управление Роспотребнадзора через сайт учреждения.